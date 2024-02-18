ВОЙНА В Украине В ISW ответили, что даст роССии захват Авдеевки

2024-02-18 13:30

 

Российские войска, скорее всего, будут пытаться продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области, ближе к подготовленным позициям, на которые отошли воины Украины.

Однако, отмечается в новом отчете Институте изучения войны (ISW), сделать это будет достаточно трудно.

Аналитики считают, что российская армия может понести еще большие потери, если будет принято решение атаковать новые позиции украинцев в открытом поле. Все дело в скоплении украинских военных на новых позициях.

При этом, путинские войска, скорее всего, стремятся всячески затруднять выход украинских войск из Авдеевки, чтобы нанести ВСУ оперативные потери.

"Захват Авдеевки сам по себе не принесет никаких оперативных преимуществ или возможностей для оперативно значимых наступлений", - сообщили аналитики.

По мнению экспертов, украинские силы вынуждены будут проводить контратаки, чтобы до конца вывести войска из Авдеевки и стабилизировать линию фронта.

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