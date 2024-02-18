ВОЙНА В Украине Бои за Авдеевку: в ВСУ раскрыли общие потери оккупантов

2024-02-18 16:30

 

В частности, потери личного состава российских войск на Авдеевском направлении составили более 47 тысяч человек.

Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления официально обнародовал потери оккупантов за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции.

"На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий", - говорится в сообщении.

За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года общие потери российских войск составили:

  • личного состава - 47 186 человек; 
  • танки - 364;
  • артиллерийские системы - 248;
  • боевые бронемашины - 748; 
  • самолеты - 5.

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