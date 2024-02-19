ВОЙНА В Украине В районе Авдеевки армия Украины уничтожила самые лучшие танки и бмп рашистов

2024-02-19 12:28

Вооруженные силы Украины сожгли лучшие танки рашистов Т-90М в районе села Терны Донецкой области. Главную роль в этом сыграли украинские ударные дроны. Об этом заявило издание Forbes.

Штурмовая группа вражеской армии, вероятно, из состава 3-го армейского корпуса, атаковала украинский гарнизон в Тернах, расположенныйв 65 км к северу от Авдеевки, отмечает СМИ и добавляет, что это была мощная сила с как минимум шестью танками Т-80бвм и Т-90М, как минимум четырьмя боевыми машинами, включая БМП-2, и термобарической ракетной установкой ТОС-1.

Издание добавляет, что в этой штурмовой группе было больше танков Т-90М, чем когда-либо. Однако новые Т-90М взорвалисьтак же легко, как и старые российские танки. Под ударами беспилотников 60-й и 63-й механизированных бригад украинской армии российское наступление остановилось задвемили к юго-востоку от Тернов.

СМИ считает, что Украина выигрывает войну на истощение даже теперь, когда украинский гарнизон в Авдеевке отступает перед непрерывными, но дорогими атаками российских войск, в семь раз превосходящими по численности.

В то же время, издание отмечает, что следует считать, что у рашистов быстро закончатся танки, боевые машины и войска и напоминает, что рф увеличила военные расходы примерно до 10% ВВП.

Согласно новому исследованию Королевского института объединенных Вооруженных сил в Лондоне, российская промышленность в настоящее время производит около 1500 танков в год. Но, что очень важно, 80% этих танков – старые модели времен Холодной войны, которые россияне извлекли из складов. Запасы подержанных танков и другой техники ограничены и могут закончиться в ближайшие несколько лет.

После двух лет дорогостоящей мобилизации российская промышленность строит всего 300 новых танков Т-90М и Т-72б3м в год. Рашисты потеряли четыре из этих Т-90 за один день во время одной неудачной атаки. СМИ отмечает, что это гораздо больше, чем они могут позволить себе потерять.