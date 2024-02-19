ВОЙНА В Украине Стало известно, когда первые западные истребители F-16 заступят на боевое дежурство в Украине

2024-02-19 15:39

Украина может получить первые истребители F-16 к лету текущего года. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на заявления европейских лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине", – цитирует издание министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.

Эти данные также подтвердил находившийся в Мюнхене другой европейский чиновник.

"Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентябрь) для полетов на истребителях будут подготовлены 12 пилотов", - говорится в материале Foreign Policy.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что все необходимые решения по получению самолетов F-16 уже приняты и процесс "двигается по плану".

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