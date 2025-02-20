ВОЙНА В Украине Великобритания может направить в Украину истребители Typhoon, но только после прекращения огня

2025-02-20 14:37

Великобритания рассматривает возможность направить в Украину истребители Typhoon для поддержания мира после достижения соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

Военно-воздушные силы Великобритании готовы направить истребители Typhoon в Украину по завершении полномасштабной войны. Британские самолеты могут использоваться для патрулирования воздушного пространства Украины с целью обеспечения мира.

В британском правительстве обсуждали способы предоставления Украине гарантий безопасности без размещения большого количества своих войск на земле, сообщает СМИ.

Один из чиновников отметил, что миссия "воздушного патрулирования" является логичным вариантом, хотя для этого и потребуется значительное количество самолетов, а также будут необходимы системы ПВО для их защиты.

Теоретически десятки истребителей Typhoon могут находиться в Украине в состоянии готовности к любым российским атакам. В то же время, меньший миротворческий контингент из военных Великобритании и других европейских стран будет обеспечивать защиту на земле.

Один из источников издания намекнул, что трансграничные атаки могут отслеживаться с помощью сложных технологий, но непонятно, как это удержит РФ от нарушения любого соглашения.

Миссия воздушного контроля под руководством Великобритании может быть создана по модели миссий НАТО, уже проводимых в странах Балтии. Самолеты могут базироваться в Польше. Впрочем, обсуждения находятся на ранней стадии.