Политика В США работают над передачей Украине баллистических ракет большой дальности – NBC

2024-02-19 16:05

 

Администрация Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты ATACMS большой дальности.

Об этом пишет NBC News.

Отметим, что в конце 2023 года США начали поставлять Украине тактические ракетные комплексы, известные как ATACMS. Однако ВСУ получали только старые ракеты средней дальности. Теперь, по словам двух американских чиновников, США склоняются к отправке более дальнобойной версии. Это позволит Украине наносить удары дальше в пределах оккупированного Крыма.

При этом представители оборонного ведомства заявили, что у США ограничен запас ATACMS и что они вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение американских запасов.

«Если Конгресс одобрит увеличение финансирования Украины, США могут включить дальнобойные системы ATACMS в один из первых пакетов военной помощи, оплаченных за счет этих средств», – добавляют в сообщении.

Напомним, 17 октября стало известно, что Украина впервые применила ракеты ATACMS для удара по российским аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске.

Министерство обороны США не называло количество ракет ATACMS, переданных Украине, однако отмечало, что это вооружение должно применяться исключительно в рамках суверенной украинской территории.

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Политика

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