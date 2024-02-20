ВОЙНА В Украине Украинские военные станут невидимыми для вражеских тепловизоров

2024-02-20 10:26

В Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают анти-тепловизионное пончо (накидку).

Как сообщает Минобороны, в случае успешного завершения разработок это изделие, которое будет поглощать инфракрасное излучение, поможет украинским военным оставаться незаметными для враждебных тепловизоров и приборов ночного видения.



В настоящее время в Центральном управлении уже тестируют пять образцов разных тканей.



Материалы для изготовления ткани анти-тепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферным осадкам, не выгорать на солнце, обладать маскирующими свойствами на местности.



В общей сложности с начала года в Центральном управлении уже утвердили шесть усовершенствованных образцов одежды: зимние перчатки, куртки, утепленные брюки, термобелье и футболки.