ВОЙНА В Украине Украинские военные станут невидимыми для вражеских тепловизоров

2024-02-20 10:26

В Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают анти-тепловизионное пончо (накидку). 

Как сообщает Минобороны, в случае успешного завершения разработок это изделие, которое будет поглощать инфракрасное излучение, поможет украинским военным оставаться незаметными для враждебных тепловизоров и приборов ночного видения.

В настоящее время в Центральном управлении уже тестируют пять образцов разных тканей.

Материалы для изготовления ткани анти-тепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферным осадкам, не выгорать на солнце, обладать маскирующими свойствами на местности.

В общей сложности с начала года в Центральном управлении уже утвердили шесть усовершенствованных образцов одежды: зимние перчатки, куртки, утепленные брюки, термобелье и футболки.

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