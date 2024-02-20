ВОЙНА В Украине Разведка Британии: в ближайшие недели рф, вероятно, будет пытаться расширить контроль вне Авдеевки

2024-02-20 19:15

В ближайшие недели россия, вероятно, будет пытаться постепенно расширить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки, считают в Министерстве обороны Британии, которое ссылается на данные разведки.

«По всей вероятности, что российским войскам не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, и им понадобится определенный период отдыха и перевооружения. В ближайшие недели Россия, вероятно, попытается постепенно расширить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки», – говорится в сообщении

В британской разведке напоминают, что в течение прошлой недели российские войска взяли под контроль Авдеевку, а также расположенный севернее города коксохимический завод – за которые с октября 2023 года начались серьезные бои и которы находятся на линии фронта с 2014 года.

19 февраля начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Илья Евлаш в эфире Радіо Свобода заявил, что, захватив Авдеевку, российские силы могут перегруппироваться и после этого перебросить войска на другие направления – это может быть как район Купянска на севере, так и и любое другое направление.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что российским войскам, вероятно, придется выдержать оперативную паузу, прежде чем возобновить значительные наступательные операции на Авдеевском направлении, или перебросить дополнительные подкрепления с других участков фронта в этот район. Но в ISW пока не фиксируют никаких признаков того, как российские войска решают распределить свои силы, находящиеся сейчас в районе Авдеевки.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 17 февраля заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

19 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский сообщил, что на Авдеевском направлении украинские военные закрепились на «новых рубежах обороны».

Российские войска активизировались под Авдеевкой более четырех месяцев назад, в октябре 2023 года. Уже в конце октября британская военная разведка оценивала, что Россия во время наступления на Авдеевку Донецкой области понесла едва ли не самые высокие потери в 2023 году.