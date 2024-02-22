ВОЙНА В Украине Конфискация роССийских активов не противоречит международному праву – Bloomberg

2024-02-22 19:15

 

Россия пошла на вопиющее нарушение международного права со времен Второй мировой войны.

Международные эксперты в области права направили официальным представителям стран G7 письмо, в котором отметили, что конфискация замороженных активов РФ не будет противоречить международному праву.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В сообщении указывается, что после введения санкций против РФ было заморожено около 300 миллиардов долларов. Всемирный банк сообщал, что ориентировочная стоимость послевоенного обновления и реконструкции Украины выросла до 486 миллиардов долларов.

Учитывая "вопиющее нарушение" Россией правового порядка, установленного после Второй мировой войны, международное право позволяет принять "законные контрмеры", чтобы убедить страну-нарушительницу "прекратить свое противоправное поведение", говорят эксперты.

В своем письме эксперты предлагают использовать конфискованные активы для компенсации ущерба, который "возник непосредственно в результате незаконных действий России".

Письмо подписали эксперты по международному праву Бельгии, Соединенного Королевства, Германии, Нидерландов, США, Франции и Японии.

Среди подписавшихся декан юридического факультета Йельского университета Гарольд Хонджу Кох, а также адвокат и дипломат Филипп Зеликов из Института Гувера.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ЕС опасаются мести РФ и кибератак после конфискации ее активов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина может получать до 15 млрд евро ежегодно от замороженных активов РФ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Решение принято: Германия запустила процесс конфискации активов рф почти на миллиард евро

2023-12-21 08:26

В Германии начали конфисковать автомобили с роССийскими номерами

2023-07-11 10:26

В Украине уже арестовали активы и имущество роССийских компаний на миллиард долларов

2022-05-20 15:37

Уже найден способ возместить ущерб Украине, если рф откажется платить репарации

2022-05-16 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

кремль готовит жителей роССии к затяжной войне с Украиной и Западом, - британская разведка

2024-02-22 21:37

Конфискация роССийских активов не противоречит международному праву – Bloomberg

2024-02-22 19:15

Украинские военные начали испытывать дроны с искусственным интеллектом

2024-02-22 18:26

Ко второй годовщине войны Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации

2024-02-22 13:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

кремль готовит жителей роССии к затяжной войне с Украиной и Западом, - британская разведка 2024-02-22 21:37
Конфискация роССийских активов не противоречит международному праву – Bloomberg 2024-02-22 19:15
Украинские военные начали испытывать дроны с искусственным интеллектом 2024-02-22 18:26
Ко второй годовщине войны Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации 2024-02-22 13:35