Мир На Землю впаде супутник спостереження вагою у дві тони - точне місце поки невідоме

2024-02-23 22:12

На Землю впаде двотонний супутник спостереження ERS-2. Цей апарат поступово почали зводити з орбіти ще в 2011 році - завдяки цьому висоту орбіти ERS-2 вдалося зменшити, а його входження в атмосферу - більш-менш безпечним.

За оцінками фахівців, на висоті близько 80 кілометрів ERS-2 розвалиться на великі шматки, більшість яких згорить в атмосфері.

Точне місце падіння уламків поки невідоме. Проте відомо, що ті з уламків, що дістануться океану або землі, загрози не нестимуть.

На момент запуску у 1995 році це був найсучасніший супутник спостереження за Землею: з його допомогою вчені вивчали полярні шапки планети, океани, спостерігали за повенями та землетрусами.