ВОЙНА В Украине Великобритания выделит четверть миллиарда фунтов на артиллерийские снаряды для ВСУ

2024-02-24 16:30

Великобритания планирует пополнить украинские запасы критически необходимых артиллерийских снарядов.

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания объявила, что за год потратит 245 миллионов фунтов стерлингов (около 12,1 миллиарда гривен) на закупку и производство артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

«Украина не сможет выиграть войну против России без поддержки международного сообщества – и именно поэтому мы продолжаем делать все возможное, чтобы ВСУ могли бороться до победы. Почти четверть миллиарда фунтов стерлингов, выделенных Великобританией, увеличат запасы артиллерийских боеприпасов, которых критически не хватает. Вместе мы обеспечим поражение президента РФ Владимира Путина и победу демократии, международного порядка и украинского народа», – сказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

В дополнение к финансированию артиллерии также подписана новая серия многомиллионных контрактов между подразделением Министерства обороны и британской компанией Cook Defence Systems на поставку сотен запасных гусениц для танков и бронетехники, что позволит ВСУ возобновлять и ремонтировать технику.

Накануне Шаппс подтвердил поставки дополнительных 200 противотанковых ракет Brimstone для ВСУ, в результате чего их общее количество, предоставленных Украине, превысило 1300 единиц.

Напомним, в декабре 2023 года министр обороны Британии Грант Шаппс объявил, что Украина получит два тральщика Sandown. Единственным предназначением кораблей этого класса является поиск и уничтожение морских мин посредством дистанционно управляемых поисковых аппаратов.

Впрочем, Турция заявила, что согласно статье 19 Конвенции Монтре закрыла проливы Босфор и Дарданеллы, поэтому британские корабли не смогут попасть в украинские порты до окончания войны. Там отметили, что такое решение «позволяет предотвратить эскалацию в Черном море».