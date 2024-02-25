ВОЙНА В Украине Британская разведка оценила потери роССийской армии за два года после полномасштабного вторжения

2024-02-25 08:30

 

За два года россия потеряла в Украине столько же военнослужащих, сколько она изначально развернула для своего вторжения.

За два года россия потеряла в Украине столько же ивйськи, сколько было у нее в начале большой войны. Об этом сообщается в сводном отчете разведки Великобритании.

Детали

Разведка отмечает, что за 2 года конфликта российские потери соответствуют, а во многих случаях и превышают те, что составляли начальную численность войск рф.

Как указывают аналитики, подтвержденные потери россии включают более 2700 танков и 5 тысяч БМП и БТР, в то же время убиты и ранены, вероятно, около 350 тысяч военнослужащих рф.

В обзоре Минобороны Британии заявили, что для широкомасштабного вторжения в Украину россия сначала развернула примерно 130 батальонных тактических групп, в состав которых, вероятно, входило около 1300 танков, более 5 тысяч боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) и не менее 100 тысяч человек личного состава.

Разведка отмечает, что мобилизация и вербовка, а также производство и ремонт техники позволили россии компенсировать потери.

В то же время мобилизация и рекрутинг, а также производство и ремонт техники позволили рф пополнить потери. По оценке британской разведки, сейчас численность российских войск в Украине больше, чем была в начале вторжения, что позволяет ей "воплощать стратегию истощения против украинской армии".

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