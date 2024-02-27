ВОЙНА В Украине роССияне приближаются к Часовому Яру, "легкой прогулки" у врага не будет, - Евлаш

2024-02-27 20:04

Противник пытается атаковать украинские позиции вблизи Часового Яра "как в лоб, так и по флангам".

Российские оккупанты уже довольно близко к Часовому Яру Донецкой области. Однако там проводились и проводятся инженерные работы, и возведенные укрепления не позволят врагу совершить "легкую прогулку".

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш. Он отметил, что украинские военные будут "бить врага со всех направлений, со всего имеющегося вооружения, амуниции".

По его словам, враг пытается атаковать украинские позиций вблизи Часового Яра "как в лоб, так и по флангам". В частности противник использует штурмовые отряды в районе населенных пунктов Ивановское и Богдановка. Примечательно, что в последней атаке россияне использовали багги.

"Земля там довольно мягкая сейчас, если можно так сказать. Пешком с амуницией и БК сложно добираться. Они используют такие маневренные вездеходы, куда могут сесть несколько человек – 5-6, и на таких аппаратах добираются до линии фронта", – пояснил Евлаш.

Ситуация на передовой: важные новости

В течение суток, 26 февраля, на фронте произошло 79 боевых столкновений с противником. Такие данные приводит Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, а также пытался штрумовать позиции украинских войск на левобережье Днепра.

В то же время офицер ВСУ Дмитрий Лазуткин рассказал, что российские оккупационные войска пытаются развивать свое наступление в районе Авдеевки Донецкой области. В частности, враг пытается окружить некоторые украинские позиции на том направлении.