ВОЙНА В Украине Финляндия резко увеличила объемы военной помощи Украине

2024-02-28 08:24

Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится. Об этом заявил президент Саули Ниинисте, покидающий свой пост, сообщает Yle.

 "Увеличиваем помощь. Военную, конечно, прежде всего. Особенно это касается боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Все были единодушны в том, что нужно действовать так, как в начале 2022 года, когда решения принимались своевременно и очень быстро", - отметил Ниинисте.

Ранее президент Финляндии принимал участие в конференции европейских лидеров в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. По мнению Ниинисте, конференция оказалась результативной.

Финляндия сообщала о планах передать Украине оборудование стоимостью примерно на 190 млн евро.

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