ВОЙНА В Украине Кто может не идти в ТЦК, даже если получил повестку: названы пять категорий

2024-02-28 19:15

На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №10449, который вносит изменения в законодательство.

Во время военного положения все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных, а также пройти военно-врачебную комиссию. Однако есть ситуации, когда это не обязательно.

Когда можно не идти в ТЦК

Еще в 2010 году КМУ постановил, что существует пять категорий мужчин, которые могут не приходить в ТЦК в военное время даже по повестке. В 2022 году в закон внесли изменения, теперь правила распространяются и на военнообязанных, и на резервистов.

Уважительные причины для неявки в ТЦК таковы:

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника жены (мужа), которая произошла позднее чем за семь суток до даты начала собрания;

болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), проживающих вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и стала препятствием своевременному прибытию;

сдачи государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Важно понимать, что ситуация, которую военнообязанный или резервист называет причиной для неявки в ТЦК, должна быть подтверждена документально. В противном случае к мужчине будут применены санкции.

Новый законопроект: кто не подлежит мобилизации

Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №10449, который вносит изменения в законодательство. Если его примут, то и уважительные причины для игнорирования ТЦК изменятся. Список будет таким:

препятствие стихийного характера;

болезнь военнообязанного;

действия страны-агрессора;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа);

другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок.

Обязательная мобилизация тогда будет отложена для военнообязанного, но он должен известить ТЦК о причинах своего отсутствия не позднее чем через 3 суток после вручения ему повестки.

Если мужчина не приходит в ТЦК без уважительной причины, его могут подать в розыск и даже привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, начальник Кременчугского РТЦК Мирослав Волков объяснил, мобилизуют ли сейчас ограниченно пригодных и куда их отправят служить.