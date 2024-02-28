Кто может не идти в ТЦК, даже если получил повестку: названы пять категорий

На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №10449, который вносит изменения в законодательство.
Во время военного положения все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных, а также пройти военно-врачебную комиссию. Однако есть ситуации, когда это не обязательно.
Когда можно не идти в ТЦК
Еще в 2010 году КМУ постановил, что существует пять категорий мужчин, которые могут не приходить в ТЦК в военное время даже по повестке. В 2022 году в закон внесли изменения, теперь правила распространяются и на военнообязанных, и на резервистов.
Уважительные причины для неявки в ТЦК таковы:
Важно понимать, что ситуация, которую военнообязанный или резервист называет причиной для неявки в ТЦК, должна быть подтверждена документально. В противном случае к мужчине будут применены санкции.
Новый законопроект: кто не подлежит мобилизации
Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №10449, который вносит изменения в законодательство. Если его примут, то и уважительные причины для игнорирования ТЦК изменятся. Список будет таким:
Обязательная мобилизация тогда будет отложена для военнообязанного, но он должен известить ТЦК о причинах своего отсутствия не позднее чем через 3 суток после вручения ему повестки.
Если мужчина не приходит в ТЦК без уважительной причины, его могут подать в розыск и даже привлечь к уголовной ответственности.
Напомним, начальник Кременчугского РТЦК Мирослав Волков объяснил, мобилизуют ли сейчас ограниченно пригодных и куда их отправят служить.