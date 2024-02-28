Политика В Украине пока не будет наземных войск НАТО - Шольц

2024-02-28 22:15

Глава правительства ФРГ также отметил, что лидеры ЕС готовы покупать оружие у третьих стран, чтобы ускорить оказание помощи Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею направить войска НАТО и ЕС в Украину. Он добавил, что во время конференции в поддержку Украины в Париже накануне было высказано единое мнение, что "на украинской земле не будет никаких наземных войск, никаких солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО". Об этом глава немецкого правительства заявил во вторник, 27 февраля, журналистам во Фрайбурге.

Шольц отреагировал таким образом на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, после окончания конференции не исключившего, что западные наземные войска могут быть задействованы в Украине.

В то же время глава немецкого правительства отметил, что европейские лидеры теперь готовы покупать оружие у третьих стран за пределами Европы, чтобы ускорить предоставление военной помощи Украине.

Ведущие политики по СДПГ и партии Союз-90/Зеленые, входящие в правительственную коалицию, а также оппозиционный блок ХДС/ХСС тоже выступили против отправки в Украину немецких солдат.



Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину.



Отметим, что в понедельник, 26 февраля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что несколько стран-членов НАТО и ЕС обсуждают возможность направления своих военных в Украину после заключения двусторонних соглашений. Он поспешил заявить, что Словакия "не пойдет на такой шаг", но уважит решения стран НАТО, которые согласятся ввести войска в Украину.



Кроме того, премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил возможности отправки французских военных в Украину.