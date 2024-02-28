ВОЙНА В Украине ВСУ отошли от Степового и Северного около Авдеевки, - Лыховий

2024-02-28 21:37

Вооруженные силы Украины совершили тактический отход от сел Северное и Степовое на Авдеевском направлении.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий.

По его словам, ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью на 27 февраля.

Там, говорит Лыховий, россияне понесли большие потери.

По его словам, в двух этих населенных пунктах вместе до войны проживало до 100 жителей.

Напомним, 26 февраля подразделения Вооруженных сил Украины совершили выход от села Ласточкино на Авдеевском направлении в Донецкой области.