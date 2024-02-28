ВСУ отошли от Степового и Северного около Авдеевки, - Лыховий

Вооруженные силы Украины совершили тактический отход от сел Северное и Степовое на Авдеевском направлении.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий.
По его словам, ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью на 27 февраля.
Там, говорит Лыховий, россияне понесли большие потери.
По его словам, в двух этих населенных пунктах вместе до войны проживало до 100 жителей.
Напомним, 26 февраля подразделения Вооруженных сил Украины совершили выход от села Ласточкино на Авдеевском направлении в Донецкой области.