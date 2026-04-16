Курйози У Нідерландах вибуховий пристрій чотири дні пролежав на полиці супермаркету

2026-04-16 12:30

У Нідерландах вибуховий пристрій кілька днів пролежав на полиці супермаркету в місті Енсхеде, після чого вибухнув. Про це повідомляє NOS.

"У супермаркеті в Енсхеде вибуховий пристрій пролежав майже чотири дні на полиці, перш ніж вибухнув. На камерах спостереження видно, як чоловік кладе предмет на полицю. За чотири дні стався вибух", - йдеться у повідомленні.

Працівники магазину вранці виявили значні руйнування, по приміщенню були розкидані уламки скла та товари. Супермаркет був зачинений весь день, у будівлі працювали правохоронці.

Мотиви зловмисника наразі невідомі. За попередньою версією, чоловік міг прибути з Німеччини, перейшовши кордон у районі Гланербруга. Проводиться його розшук.

Еще по теме

У центрі Риму протаранили та обікрали елітний магазин Louis Vuitton - винесли речей на 300 000 євро

2025-11-18 11:31

Королева Нідерландів Максима взяла участь у навчаннях Королівської військової поліції

2025-10-31 12:29

Нідерланди також перекидають свої винищувачі F-35 для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі

2025-07-09 11:28

График работы банков, почты, магазинов и ТРЦ на Пасхальные праздники

2024-05-01 17:37

По дорозі з італійської фабрики в Польщу було викрадено 12 тонн вафель KitKat

2026-04-10 11:30

Офіцера ЗСУ зловили на допомозі депутатам фіктивно проходити військову службу

2026-04-09 16:44

Генерал США під час візиту до Києва після надмірного вживання алкоголю загубив секретні документи

2026-03-23 14:36
