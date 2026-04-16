Курйози У Нідерландах вибуховий пристрій чотири дні пролежав на полиці супермаркету

2026-04-16 12:30

У Нідерландах вибуховий пристрій кілька днів пролежав на полиці супермаркету в місті Енсхеде, після чого вибухнув. Про це повідомляє NOS.



"У супермаркеті в Енсхеде вибуховий пристрій пролежав майже чотири дні на полиці, перш ніж вибухнув. На камерах спостереження видно, як чоловік кладе предмет на полицю. За чотири дні стався вибух", - йдеться у повідомленні.



Працівники магазину вранці виявили значні руйнування, по приміщенню були розкидані уламки скла та товари. Супермаркет був зачинений весь день, у будівлі працювали правохоронці.



Мотиви зловмисника наразі невідомі. За попередньою версією, чоловік міг прибути з Німеччини, перейшовши кордон у районі Гланербруга. Проводиться його розшук.