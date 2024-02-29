ВОЙНА В Украине ВСУ подтянули к Крынкам дополнительные резервы: что там сейчас происходит, - ISW

2024-02-29 19:15

Вооруженные силы Украины сохраняют ограниченные позиции на левом берегу Днепра и, возможно, временно усилили атаки в Херсонской области.

Как сообщает Институт изучения войны со ссылкой на украинские и российские источники, боевые действия продолжаются в Крынках. По словам россиян, украинские силы сохраняют ограниченное присутствие.

Один милблогер утверждал, что Силы обороны также вели атаки на юго-запад от этого населенного пункта в районе Песчановки-Подстепное, для отвлечения российских войск от Крынок. Это было сделано, поскольку украинские войска подтянули к этому району дополнительные резервы.

Как отмечается, украинские войска сосредоточены в дачном районе возле Антоновского моста.

Ситуация на Левобережье Херсонской области

Через шесть месяцев после форсирования Днепра и захвата плацдарма в селе Крынки на левом берегу, украинская морская пехота - преимущественно 35-я бригада - не только удерживает свои позиции, но и медленно идет к соседнему поселению Казачьи Лагеря. В Forbes рассказали об общей ситуации на этом участке фронте.

Как сообщали в ОК "Юг", российские оккупационные войска продолжают "мясные штурмы" села Крынки на левобережье Днепра в Херсонской области. При этом враг не применяет во время атак бронетехнику. С логистикой у украинских сил на том участке сейчас "не очень все хорошо".

"Всем понятно, что когда у тебя за спиной Днепр, с логистикой не очень все хорошо. А у оккупантов при том, что у них за спиной суши и есть возможности отхода и на оборудованные позиции, однако неиспользование в штурмах бронетехники у них продолжается как командирское эмбарго.", - отметила пресс-секретарь Наталья Гуменюк.