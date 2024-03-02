ВОЙНА В Украине роССияне мощно штурмуют Часов Яр - ВСУ

2024-03-02 11:30

Российские войска рассматривают этот населенный пункт как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.



Войска РФ аккумулируют свои силы на востоке Украины и по состоянию на данный момент происходит один из "мощных рывков" армии РФ на Часов Яр Донецкой области. Об этом заявил спикер пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск Хортица Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.



По его словам, российские войска рассматривают этот населенный пункт как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.



"Враг не жалеет своих усилий, пытается воспользоваться моментом - достаточно долгое время использует тактику "бежать туда, куда льется", ищет слабые места. И при малейшей возможности где-то прорвать оборону усиливает свои группировки и предпринимает штурмовые действия", - отметил Евлаш.



Он добавил, что вблизи Часового Яра построено несколько кругов обороны. На этом направлении также есть минные поля - как противотанковые, так и противопехотные, сделали насыпи и противотанковые валы для препятствования продвижению тяжелой техники российской армии.



"К обороне Часового Яра готовились давно, еще когда противник смог захватить Бахмут. Конечно, было понятно, что необходимо оборудовать дополнительные рубежи обороны, более выгодные. Поскольку крупнейшим следующим населенным пунктом на этом направлении был Часов Яр", - рассказал Евлаш.



Он добавил, что армия РФ пытается найти слабые места, и на тех участках фронта, где удается прорваться, российские военные усиливают штурмовые действия. По словам Евлаша, основные атаки они совершают из минометов, а также увеличивают применение авиации.



"За минувшие сутки на Бахмутском направлении враг шесть раз использовал свою авиацию, также нанес 52 удара своими дронами-камикадзе, 659 раз обстрелял наши позиции. Еще произошло четыре боестолкновения, в ходе которых противник потерял 100 своих оккупантов убитыми и ранеными и 101 единицу вооружения и техники", - сообщил представитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск Хортица.



Напомним, Силы обороны на Авдеевском направлении иногда восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты.