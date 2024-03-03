ВОЙНА В Украине В ISW рассказали, как потеря самолетов повлияла на действия оккупантов

2024-03-03 08:30

 

В отчете Института отмечается, что потери самолетов побудили оккупантов временно уменьшить авиационную активность.

Российские оккупанты для достижения тактических преимуществ на Авдеевском направлении готовы рисковать дальнейшими потерями своих самолетов.

Такое мнение в новом отчете высказали аналитики Института по изучению войны (ISW). "Российские войска готовы рисковать дальнейшими потерями авиации в погоне за тактическими преимуществами на востоке Украины, вероятно, вдоль линии Авдеевка-Донецк".

В отчете отмечается, что потери самолетов побудили оккупантов временно уменьшить авиационную активность, но увеличение количества потерь российской авиации в Украине в последнее время пока не заставило оккупантов сократить активность тактической авиации.

По оценкам ISW, оккупанты установили локальное преимущество в воздухе перед захватом Авдеевки. И в настоящее время они пытаются восстановить это преимущество в воздухе, чтобы поддержать тактическое продвижение на Авдеевском направлении, и решили, что продолжение наступательных операций при поддержке авиации перевешивает риск потери большего количества самолетов.

Аналитики ISW предположили, что потеря 15 самолетов и нескольких высококвалифицированных пилотов в течение двух недель не является незначительной для российских военных, учитывая, что РФ имеет около 300 различных истребителей "Сухой".
Сбитие российских самолетов

2 марта ВСУ сбили один Су-34. Командующий ВВС Украины Николай Олещук позже в тот же день сообщил, что украинские силы сбили еще один Су-34.

По данным украинских военных, с 17 февраля и до сих пор сбито 15 российских самолетов.

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