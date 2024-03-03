ВОЙНА В Украине Минобороны рф заявило, что оккупированный Крым атаковали 38 украинских БпЛА

2024-03-03 09:30

Минобороны России заявило, что ночью 3 марта над временно оккупированным Крымом было уничтожено 38 якобы украинских беспилотников.

Источник: МО РФ

Дословно: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Детали: В российском ведомстве добавили, что ПВО РФ якобы "уничтожила все украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым".

Что предшествовало: Сообщалось, что во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы.