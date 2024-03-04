ВОЙНА В Украине Армия Украины получила 50 тысяч современных войсковых аптечек из Германии

2024-03-04 14:31

На склады Министерства обороны поступило 50 тысяч новых качественных аптечек из Германии. В ближайшее время они будут переданы в войска. Об этом сообщила замминистра обороны Наталья Калмыкова в Facebook Минобороны Украины.

"Сегодня проверила качество и наполнение аптечек, которые уже поступили на склады по контракту с правительством Германии, - осталась довольна. На сегодняшний день уже есть 50 тысяч, в целом же заключен договор на 500 тысяч аптечек", - отметила Калмыкова.

Она добавила, что каждая из полученных аптечек будет доукомплектована дополнительным турникетом и окклюзионной повязкой.

По данным чиновницы, сейчас готовятся к подписанию новые контракты, полностью обеспечивающие потребности Вооруженных Сил Украины в аптечах.

"Мы должны отойти от практики, когда аптечки привозят на фронт волонтеры. Все обеспечение должно взять на себя государство. В этом году мы решим этот вопрос", - подчеркнула замминистра.