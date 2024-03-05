ВОЙНА В Украине Армия Украины удержала занимаемые рубежи и позиции на Таврическом направлении

2024-03-05 08:25

За сутки на Таврическом направлении произошло 53 боевых столкновения. Силы обороны Украины удержали занимаемые рубежи и позиции, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

По его данным, ранее рашисты нанесли 25 авиационных и 3 ракетных удара, провели 53 боевых столкновения, совершили 906 обстрелов и 93 удара дронами-камикадзе.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям. Потерь рубежей, районов и позиций не допущено", - написал Тарнавский.

За предыдущие сутки потери врага составили: в живой силе – 426 человек (убитыми и ранеными), 1 танк, 5 бронемашин, 3 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 9 автомобилей и 1 единица спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 287 дронов разных типов. Уничтожены 4 склада боеприпасов россиян.