ВОЙНА В Украине Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину, - министр обороны Блэр

2024-03-05 19:15

Канадские военные, которых предположительно отправят в Украину, не будут занимать боевые должности.

Об этом сообщил министр обороны Билл Блэр.

Он подчеркнул, что любые канадские военные будут направлены только на "небоевые" должности.

Блэр отметил, что условия в Украине должны "измениться", прежде чем канадские войска смогут вернуться в разрушенную войной страну, где они учили украинских солдат на местах до российского вторжения.

"Сейчас обстоятельства не позволяют проводить учения в Украине, но мы собираемся продолжать обучение", - пояснил министр обороны.

Канада научила более 40 тыс. украинских военных в рамках Operation Unifier, которая началась в 2015 году после оккупации Крыма Россией. Однако после полномасштабного вторжения РФ канадские военные перенесли свои учебные операции в Великобританию, Латвию и Польшу.

По словам Блэра, "Вооруженные силы Канады не могут играть ни одной боевой роли или того, что можно воспринимать как боевую роль".