ВОЙНА В Украине Мобилизация заключенных: Малюська сказал, кого не возьмут на фронт

2024-03-06 20:48

 

Министерство юстиции Украины не планирует предоставлять право мобилизоваться в армию заключенным, которые совершили преступления на службе, а также преступления против государственности.

Об этом рассказал глава министерства Денис Малюська в эфире информационного телемарафона. Он отметил, что предпочитает позволить военным командирам самим выбирать, кого они готовы включить в армию, однако вопрос исключения этих двух категорий осужденных обсуждается.

"Военные, например, не очень в восторге, если мы будем отпускать тех, кто совершил военные преступления. Например, во время прохождения службы уже наделал какой-то беды в армии. Отпускать таких людей второй раз не очень хочется", - сказал Малюська.

Министр отметил, что речь идет не о дезертирах, а о людях, которые совершали преступления, находясь на военной службе. Также не будут подлежать мобилизации госизменники. "В других случаях вполне можно работать с таким контингентом, многие из них очень патриотически настроенные", - говорит министр.
Мобилизация осужденных: что известно

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный категорически высказался против мобилизации заключенных.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. В комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сообщили, что в случае его принятия осужденных, которые не находятся в местах лишения свободы, смогут мобилизовать.

subscriber subscriber

Еще по теме

ISW: роССияне готовы терять самолеты ради продвижения

2024-03-06 16:05

Джокеры в рукаве украинской авиации: как ракеты Taurus могут изменить ситуацию на фронте — Игнат

2024-03-05 17:37

В ТЦК рассказали, кого из мобилизованных не могут отправить на фронт после обучения

2024-03-02 16:30

роССияне приближаются к Часовому Яру, "легкой прогулки" у врага не будет, - Евлаш

2024-02-27 20:04

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Без посещения ТЦК: украинцы смогут обновить данные в военкомате несколькими способами

2024-03-06 22:15

Мобилизация заключенных: Малюська сказал, кого не возьмут на фронт

2024-03-06 20:48

ВСУ впервые использовали французские бомбы AASM Hammer: чем они особенные

2024-03-06 17:37

ISW: роССияне готовы терять самолеты ради продвижения

2024-03-06 16:05
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Без посещения ТЦК: украинцы смогут обновить данные в военкомате несколькими способами 2024-03-06 22:15
Мобилизация заключенных: Малюська сказал, кого не возьмут на фронт 2024-03-06 20:48
ВСУ впервые использовали французские бомбы AASM Hammer: чем они особенные 2024-03-06 17:37
ISW: роССияне готовы терять самолеты ради продвижения 2024-03-06 16:05