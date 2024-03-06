ВОЙНА В Украине Мобилизация заключенных: Малюська сказал, кого не возьмут на фронт

2024-03-06 20:48

Министерство юстиции Украины не планирует предоставлять право мобилизоваться в армию заключенным, которые совершили преступления на службе, а также преступления против государственности.

Об этом рассказал глава министерства Денис Малюська в эфире информационного телемарафона. Он отметил, что предпочитает позволить военным командирам самим выбирать, кого они готовы включить в армию, однако вопрос исключения этих двух категорий осужденных обсуждается.

"Военные, например, не очень в восторге, если мы будем отпускать тех, кто совершил военные преступления. Например, во время прохождения службы уже наделал какой-то беды в армии. Отпускать таких людей второй раз не очень хочется", - сказал Малюська.

Министр отметил, что речь идет не о дезертирах, а о людях, которые совершали преступления, находясь на военной службе. Также не будут подлежать мобилизации госизменники. "В других случаях вполне можно работать с таким контингентом, многие из них очень патриотически настроенные", - говорит министр.

Мобилизация осужденных: что известно

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный категорически высказался против мобилизации заключенных.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. В комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сообщили, что в случае его принятия осужденных, которые не находятся в местах лишения свободы, смогут мобилизовать.