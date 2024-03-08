ВОЙНА В Украине В Киеве члены ВВК попались на затягивании сроков проведения комиссии

2024-03-08 13:30

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что военно-врачебные комиссии в Киеве затягивали сроки проведения комиссии, работали неполный день и у них отсутствовали электронные очереди. Об этом он сказал он в эфире ТВ.

"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, мы видим, что ВВК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм", - рассказал Ляшко.

По его словам, рабочая группа Минздрава, которая будет проводить проверки ВВК, на первом этапе "сосредоточится на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро, а затем разбираться по каждой жалобе".

Министр добавил, что согласно нормам во время прохождения ВВК на каждого пациента в системе электронного здравоохранения открывается электронная медицинская запись, которую должны закрыть в течение четырех дней. В то же время в некоторых клиниках, законтрактованных для проведения ВВК, в частности в Киеве, такие записи оставались открытыми в течение 10 дней и более.

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