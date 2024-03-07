ВОЙНА В Украине Єврокомісія представила історичну програму оборонної промисловості ЄС за участю України

2024-03-07 13:35

Єврокомісія презентувала першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС. Українська промисловість буде інтегрована у план ЄС.

"У відповідь на агресію росії проти України ЄС має зміцнити свій оборонний потенціал.

Ми переходимо від режиму надзвичайної ситуації до комплексної стратегії, яка зробить нашу оборонну промисловість сильнішою і здатнішою забезпечити нашу колективну безпеку", - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Поряд з новою стратегією Єврокомісія запропонувала Європейську програму оборонної промисловості, покликану "перевести від короткострокових надзвичайних заходів, вжитих у 2023 році і які закінчуються у 2025 році, до більш структурованого та довгострокового підходу для досягнення оборонно-промислової готовності".

Програма мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС на 2025-2027 роки.