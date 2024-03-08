Политика Великобритания приняла решение передать Украине все замороженные активы рф - это 4 млрд долларов

2024-03-08 21:36

Великобритания готова одолжить Украине все замороженные активы российского центрального банка. Это возможно на том основании, что московия с любом случае будет вынуждена выплатить репарации Киеву после окончания войны,передает The Guardian.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, отметив, что активы будут использованы как гарантия выплаты репараций.

По его словам, этот план более радикален, чем обсуждаемые в Европейском Союзе предложения по предоставлению Украине лишь неожиданных доходов от активов российского центрального банка, которыми владеет Запад. Годовая сверхприбыль оценивается в четыре миллиарда долларов.

"Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, которые фактически используют замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их возместим, когда Россия выплатит репарации. Это может быть лучшим способом сделать это. Мы стремимся добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но если мы не сможем этого достичь, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят принять такие меры", — подчеркнул Кэмерон.

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