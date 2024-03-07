ВОЙНА В Украине В ВСУ подсчитали, сколько мужчин действительно готовы пойти на фронт

2024-03-07 16:05

Сейчас в Украине готовы идти воевать около 2,5 млн мужчин. Об этом в эфире телемарафона сказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя результаты январского соцопроса мужчин.

Онлайн было опрошено 400 мужчин, из них 48% сказали, что не готовы идти в армию, почти 35% - наоборот, готовы, а 17% респондентов затруднились ответить.

"На втором году войны мы видим, что 50% готовы воспринять вопрос мобилизации как процесс, на который они согласятся. На самом деле это та золотая середина, о которой мы говорим, учитывая то, что у нас безумно поработала российская пропаганда, и то, что у нас уже большое количество людей служит. Если рассчитывать, что мобилизационный ресурс у нас в Украине около 5 миллионов, и миллион уже пошел служить, то мы можем говорить, что из тех, кто остался, это на самом деле готовых так или иначе нести военную службу - более 2,5 миллиона. Пусть даже два миллиона", - отметил Тимочко.

Он отметил, что это, между прочим, ответ тем, кто очень кричал и орал, что мобилизовать 500 тысяч - это катастрофа для Украины.

Мобилизация в Украине

19 декабря Владимир Зеленский во время большой итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

В конце января Кабмин передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Сейчас он проголосован в первом чтении и готовится ко второму, последнему. В нем будут выписаны новые правила мобилизации и демобилизации.

В начале февраля заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, комментируя мобилизационные процессы в стране, отметил, что Украине нужен новый законопроект о мобилизации, но называть конкретное количество бойцов, которых надо мобилизовать не является верным, поскольку потребность будет в них постоянно.

"Не решат вопрос даже 500 тыс. человек. Мы что, 500 тыс. человек получим и победим в войне? Нет, так не будет", - сказал он.

По словам Жорина, украинцы должны осознать, что живут в новой реальности, где люди в армии нужны всегда. Для этого, считает он, надо, чтобы все мужчины стали на учет. Чтобы понимать, кто может воевать и какие функции выполнять.