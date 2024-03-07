ВОЙНА В Украине Всеобщая мобилизация: кто вручает повестки сейчас и какая ответственность за неприбытие в ТЦК

2024-03-07 19:15

Военное положение и мобилизацию продлили до середины мая.

В начале февраля Верховная Рада проголосовала за продление в Украине военного положения до середины мая. В настоящее время все мужчины призывного возраста могут получить повестки дома, на работе и в общественных местах.

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Руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью «Кременчугскому телеграфу» рассказал, кто сейчас может вручать повестки и какая ответственность ожидает за неявку за ними.

По его словам, представители ТЦК и СП совместно с работниками Национальной полиции выполняют патрулирование на улицах городов.

«У нас действует правовой режим военного положения, во время которого все должны ходить с документами. А военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ. Патрульные проверяют эти документы и при необходимости выписывают повестки для прибытия в РТЦК с целью уточнения военно-учетных данных», – пояснил он.

По словам Мирослава Волкова, все военнослужащие, выполняющие задания по патрулированию, имеют ограниченную пригодность к военной службе.

«Это военные, которые в свое время были мобилизованы, выполняли боевые задания в составе боевых подразделений, получили ранения, были признаны ограниченно пригодными и поэтому переведены в роту охраны. Все они имеют статус участника боевых действий. Поэтому я обращаюсь к населению относиться к проверке документов с пониманием. И всегда, когда общаетесь с этими ребятами, стоит понимать, что они не чудом попали в это подразделение и сейчас гуляют по городу. Все они здесь служат после выполнения боевых задач. Поэтому, пожалуйста, относитесь с уважением к этим военнослужащим. Очень многие ходят с палочками, им тяжело, но они понимают важность этой задачи, которая сейчас стоит не только перед Кременчугским РТЦК, но и перед всем государством», – пояснил руководитель ТЦК.

Также Мирослав Волков напомнил, какая ответственность предусмотрена за неприбытие по повестке в ТЦК. Он отметил, что получить повестку, предусматривающую прибытие в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных, могут все военнообязанные, которые и без повестки должны сами прибыть в РТЦК и уточнить свои данные.

«Об этом отмечается уже не первый год. Если военнообязанный, получив повестку, не прибывает в РТЦК, его данные передаются в Нацполицию для проведения розыска. И после розыска он будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по ст.210 ч.2. После этого он уплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные. А если есть необходимость, то есть прошли сроки, то будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Если он будет признан годным к прохождению военной службы, то в дальнейшем с ним будут работать специалисты группы морально-психологического обеспечения. Они проявят его морально-деловые качества, и если военнообязанный подходит по всем параметрам, только тогда принимается решение о его призыве в ВСУ», – объяснил он.