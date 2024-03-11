Жизнь Закрити чи оподаткувати! Рада готує спеціальний запит щодо комерційної діяльності телеграм-каналів

2024-03-11 12:28

Верховна Рада готує запит до податкової служби щодо комерційної діяльності телеграм-каналів, — повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.

Також, за його словами, анонімні канали мають реєструватися як медіа.

“Зараз ключова історія – не лише домовитися з Павлом Дуровим про те, щоб ми мали механізми впливу на російську пропаганду, а й про те, щоб з’ясувати, чому такий прибутковий бізнес у нас, швидше за все, дуже неоподатковуваний”, — заявив Юрчишин.

Нагадаємо, минулого місяця представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що популярний месенджер Telegram, розробником якого є росіянин Павло Дуров, містить низку загроз для безпеки України,