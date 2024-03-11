ВОЙНА В Украине Истребители F-16 для Украины: NYT назвало количество и дату поступления самолетов

2024-03-11 16:48

Украина может развернуть F-16 уже в июле, но только несколько.

Ожидается, что 12 украинских пилотов будут готовы к боевым полетам на истребителях F-16 к этому лету. Но к моменту возвращения пилотов в Украину ей будет передано только шесть самолетов из примерно 45, обещанных европейскими союзниками.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, реактивные самолеты готовы, а летные инструкторы ждут в новом учебном центре на авиабазе Фетешти в Румынии, созданном для обучения украинских пилотов управлять самолетами F-16. Но есть загвоздка: украинские пилоты еще не прибыли.

До сих пор неизвестно, когда украинские пилоты начнут обучение в центре. Но это не значит, что пилотов не готовят. Ожидается, что 12 пилотов – меньше полной эскадрильи – будут готовы к боевым полетам на F-16 к этому лету после 10 месяцев обучения в Дании, Британии и США.

"Но к тому моменту, когда пилоты вернутся в Украину, будут поставлены лишь шесть F-16 из примерно 45 истребителей, которые обещали европейские союзники", – говорится в статье.

Тем не менее, их долгожданное прибытие на поле боя состоится вскоре.

Сообщается, что F-16, вероятно, будет вооружен ракетами малой и средней дальности, а также бомбами. Это частично компенсирует Украине дефицит боеприпасов наземного базирования.

Однако официальные лица соглашаются, что остается много неопределенности, когда каждая страна пришлет свои самолеты, сколько их будет, насколько можно будет научить пилотов и как Украина получит достаточно людей, которые смогут должным образом обслуживать F-16.