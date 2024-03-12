ВОЙНА В Украине видео Российские добровольцы заявили, что прорвали границу рф

2024-03-12 16:05

В прорыве границы РФ участвуют Легион Свобода России (ЛСР), Российский добровольческий корпус и добровольцы Сибирского батальона.

Российские добровольцы вошли на территорию Белгородской области РФ. Об этом 12 марта сообщил Telegram-канал Сибирский батальон, опубликовав видео, где группа бойцов продвигается вдоль лесного массива.

"Раньше мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не получится. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Продолжаются ожесточенные бои на территории РФ", - говорится в сообщении.

Как пишут СМИ, в прорыве границы РФ принимают участие Легион Свобода России (ЛСР), Российский добровольческий корпус и добровольцы Сибирского батальона.

Отмечается, что российские добровольцы продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района.

Позже ЛСР показали кадры прорыва границы РФ. На них видно, что российские добровольцы совершили мероприятие на территорию врага в ночное время суток на тяжелой технике.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ, передает РБК-Украина.



"Легион "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон" на территории так называемой Российской Федерации действуют автономно как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи", - отметил он.



Юсов добавил, что, вероятно, сейчас речь идет о совместной операции данных структур на этой территории.



"В конце концов они граждане РФ и имеют на это полное право", - заявил представитель ГУР.

Напомним, в сентябре прошлого года бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) заявили, что они провели огневой рейд в пограничной полосе РФ.

Ранее бойцы РДК заявили, что провели рейд на территорию России, в ходе которого убили двух сотрудников Федеральной службы безопасности.