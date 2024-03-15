Заблокувати Telegram в жодній державі технічно неможливо — експерт детально пояснив чому

Заблокувати Telegram в жодній державі технічно неможливо, — політтехнолог Олег Постернак.
Він, на прикладі США, стверджує, що це можна зробити лише юридично, правовим чином: Цілком національна думка: ТікТок — небезпечний додаток, який деструктивно впливає на молодь. Головна причина — витік персональних даних громадян США до Китаю. Цей приклад можна взяти за основу.
На його думку, через існування VPN-технологій, механізмів шифрування та інших технологічних аспектів буде важко повністю заблокувати месенджер.