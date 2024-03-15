Жизнь Заблокувати Telegram в жодній державі технічно неможливо — експерт детально пояснив чому

2024-03-15 20:34

Заблокувати Telegram в жодній державі технічно неможливо, — політтехнолог Олег Постернак.

Він, на прикладі США, стверджує, що це можна зробити лише юридично, правовим чином: Цілком національна думка: ТікТок — небезпечний додаток, який деструктивно впливає на молодь. Головна причина — витік персональних даних громадян США до Китаю. Цей приклад можна взяти за основу.

На його думку, через існування VPN-технологій, механізмів шифрування та інших технологічних аспектів буде важко повністю заблокувати месенджер.

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Жизнь

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документ В Україні різко зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок, — МВС 2024-03-15 16:31
Украинцам проиндексируют пенсии в апреле: кого коснется и как изменятся выплаты 2024-03-14 20:04
КОЛИ ДИПЛОМИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ТА ШКІЛЬНІ АТЕСТАТИ БУДУТЬ ВІДОБРАЖАТИСЯ В ДІЇ 2024-03-13 10:29