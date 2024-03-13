ВОЙНА В Украине Потери оккупационных войск рф в Украине приблизились к 430 тысячам

2024-03-13 15:38

С 24 февраля 2022 по 13 марта 2024 года общие боевые потери личного состава оккупационных войск московии в Украине ориентировочно составили 426 870 человек (+980 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожено: