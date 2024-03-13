Потери оккупационных войск рф в Украине приблизились к 430 тысячам
2024-03-13 15:38
С 24 февраля 2022 по 13 марта 2024 года общие боевые потери личного состава оккупационных войск московии в Украине ориентировочно составили 426 870 человек (+980 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
За время войны уничтожено:
- 6752 (+2) российских танка
- 12921 (+20) бронемашину
- 10554 (+32) артиллерийских системы
- 1017(+1) РСЗО
- 715 (+2) средств ПВО
- 347 самолетов
- 325 вертолетов
- 8205 (+22) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 1919 (+1) крылатых ракет
- 26 кораблей/катеров
- 1 подлодку
- 13932 (+62) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 1699 (+8) единиц специальной техники
- 1 керченский мост