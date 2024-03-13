ВОЙНА В Украине Потери оккупационных войск рф в Украине приблизились к 430 тысячам

2024-03-13 15:38

С 24 февраля 2022 по 13 марта 2024 года общие боевые потери личного состава оккупационных войск московии в Украине ориентировочно составили 426 870 человек (+980 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожено:

  • 6752 (+2) российских танка
  • 12921 (+20) бронемашину
  • 10554 (+32) артиллерийских системы
  • 1017(+1) РСЗО
  • 715 (+2) средств ПВО
  • 347 самолетов
  • 325 вертолетов
  • 8205 (+22) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 1919 (+1) крылатых ракет
  • 26  кораблей/катеров
  • 1 подлодку
  • 13932 (+62) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 1699 (+8) единиц специальной техники
  • 1 керченский мост

 

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