Политика США объявили о новом пакете военной помощи Украине: чем он уникален

2024-03-13 19:15

Это первая помощь Украине от США с декабря 2023 года.

США анонсировали важный пакет безопасности помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В новый пакет, в частности, входят:

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS ;

артиллерийские снаряды 155мм калибра;

артиллерийские снаряды 105мм калибра;

противотанковые гранатометы АТ-4;

дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия;

боеприпасы для подрыва помех;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"Я благодарен американскому народу и министру обороны США Ллойду Остину лично за непреклонную поддержку", — подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.

Следует отметить, что это первая помощь Украине от США с декабря 2023-го.

Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал выделение Украине нового пакета помощи на 300 миллионов долларов. По его мнению, "этого недостаточно".