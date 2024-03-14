ВОЙНА В Украине На Восточном фронте растет угроза продвижения врага – Сырский сообщил о срочных решениях

2024-03-14 08:26

Оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Есть угроза продвижения вражеских подразделений, сообщил посетивший в район операции в направлении активных действий противника главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков. После детального анализа и оценки обстановки вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервов, боеприпасов, средств РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость нашей обороны на этом участке фронта", – написал он в Telegram.

По словам Сырского, рашисты сосредотачивают основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино. В то же время активность врага на других участках фронта заметно снизилась, вероятно, вследствие высокого уровня потерь и принятым управленческим решением на усиление обороны.

"За две недели жестких боев противник понес чрезвычайно высокие потери. Однако все населенные пункты, которые он пытался захватить, остались под нашим контролем", – заверил главнокомандующий.