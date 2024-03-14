ВОЙНА В Украине роССияне могут возобновить наступление возле Авдеевки, - ISW

2024-03-14 16:05

Украинские войска в начале марта смогли закрепиться к западу от Авдеевки и замедлить наступление российских оккупантов на этом участке фронта.

Однако аналитики Института изучения войны прогнозируют, что враг может возобновить свои наступательные операции и продолжить движение.

Как сообщалось, войска РФ захватили Авдеевку 17 февраля, после четырех месяцев тяжелых и изнурительных штурмов города, который обороняли ВСУ. После этого им удалось поддерживать относительно высокий темп наступательных действий в этом районе. Аналитики объяснили, что враг хотел использовать свои тактические возможности, которые у него появились после захвата Авдеевки.

К концу февраля оккупанты смогли достичь быстрых тактических успехов и пытались продвигаться на запад. Но украинские войска создали сплоченную и труднодоступную для прорыва линию обороны. По словам экспертов ISW, в начале марта наши защитники замедлили продвижение оккупантов на позициях вблизи линии Бердичи-Орловка-Тоненькое.

В Институте изучения войны считают, что оккупационные войска хотели продолжать наступление, отправив в бой Центральную группировку войск, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и боевиков так называемой "ДНР".

"Российское военное командование, вероятно, планирует продолжение наступательных действий подразделений ЦВО вблизи Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе", - добавляется в отчете.

Война в Украине - ситуация возле Авдеевки

В третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ заявили о напряжении на Авдеевском направлении. После освобождения населенного пункта Красногоровка 3 ОШБр продолжает сражаться за упомянутое направление. Текущая задача - сдержать штурмы и не позволить россиянам осуществить прорыв вглубь обороны Авдеевского направления, говорят там.

Украинские военные получили реактивные снаряды для РСЗО "Град" на Авдеевском направлении, благодаря чему смогли отразить штурмы. РСЗО "Град" начали значительно меньше использовать на фронте из-за ряда факторов. Среди них - эффективность FPV-дронов и отсутствие боеприпасов. Именно из-за второго, по словам артиллеристов, их установка некоторое время вообще не использовалась в зоне боевых действий.

В Генштабе рассказывали, что 12 марта, россияне совершили 26 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, но успеха не имели.