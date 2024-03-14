ВОЙНА В Украине Сегодня - День добровольца. Главнокомандующий Александр Сырский обратился к украинцам

2024-03-14 12:30

В День украинского добровольца, 14 марта, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам. Он поблагодарил защитников и отметил, что командование сделает все, чтобы каждому нашлось место в армии в соответствии с навыками.

Сырский вспомнил, как формировались первые добровольческие отряды в Украине весной 2014 года и очереди в военкоматы в 2022 году.

По словам главнокомандующего, планируя свое нападение на Украину, россияне не учли духа и воли украинских добровольцев, поднявшихся на защиту своей земли.

"Ровно 10 лет назад, 14 марта, утром прямо с Майдана Незалежности сотни бойцов Самообороны Майдана отправились на обучение в Новые Петровцы на Киевщине. Они стали бойцами первого добровольческого батальона Национальной гвардии Украины. Через несколько дней добровольческие батальоны уже организовывались во многих городах Украины.Вчерашние учителя, врачи, студенты, предприниматели, спортсмены, айтишники сделали свой выбор - защищать независимость Украины", - отметил Сырский.

Главком ВСУ также подчеркнул, что никогда не забудет длинные очереди в территориальные центры комплектования в Киеве в феврале 2022 года.

"Наплыв был такой, что всех желающих не успевали мобилизовывать. Командуя обороной столицы, я приказал мобилизовывать всех добровольцев непосредственно через бригады и батальоны, на базе сил территориальной обороны, потому что понимал, что добровольцы пришли защищать свои семьи, свои родные улицы и города, свою страну. Глядя на эти очереди, я окончательно понял, что россиянам не удастся пройти парадом в Киеве. Ни через три дня, ни через три месяца. Никогда", - заявил главнокомандующий.

Сырский поблагодарил всех украинских добровольцев. "С тяжелым сердцем я кланяюсь павшим добровольцам. Мы не простим врагу ни одну смерть. А еще я благодарю всех будущих добровольцев. Спасибо тем, кто придет в армию завтра, послезавтра, через месяц. Спасибо, что смотрите вакансии в армии, что ищете для себя должность, что беспокоитесь о том, как присоединиться к обороне Украины.

Главком ВСУ отметил, что командование сделает все, чтобы для каждого добровольца нашлось место, соответствующее навыкам, умениям и возможностям. "Помним, что Украина существует до тех пор, пока есть кому ее защищать", - подчеркнул Сырский.