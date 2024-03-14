ВОЙНА В Украине Контрразведка СБУ предотвратила вражескую диверсию на объектах Укрзализныци

2024-03-14 15:37

Контрразведка Службы безопасности предотвратила вражескую диверсию на объектах Укрзализныци в Харьковской области. В результате спецоперации задержан вражеский диверсант, пытавшийся подорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции. Об этом 14 марта сообщает СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался местный житель, работавший на главное управление генштаба вооруженных сил рашистов (известное как ГРУ).

Для совершения серии взрывов он планировал использовать самодельное взрывное устройство. Инструкцию по его изготовлению в домашних условиях фигурант дистанционно получил от военной разведки рашистов.

В случае осуществления диверсий оккупанты надеялись нарушить логистику поставок топлива и боеприпасов для Сил обороны на Лиманском направлении. Однако это не удалось. Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского приспешника, установила личности его российских кураторов и их преступные намерения.

Диверсант был задержан на этапе подготовки взрывов.

Также во время расследования были получены доказательства выполнения фигурантом еще одной задачи - он собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ в Харькове и Павлограде на Днепропетровщине. Для этого злоумышленник объезжал местность обоих регионов в темное время суток и скрыто фиксировал локации украинских войск.

Фигурант дистанционно координировал свои действия со знакомым - представителем агентурного аппарата российского ГРУ, находящегося на рф. Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджерах.

При обыске в помещении задержанного обнаружен мобильный телефон и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Фигуранту сообщили о подозрении - несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит длительное тюремное заключение.