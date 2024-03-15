ВОЙНА В Украине Втрати рашистів на Авдіївському напрямку перевищують наші у 80-100 разів

2024-03-15 14:35

Втрати рф на Авдіївському напрямку перевищують наші у 80-100 разів, - повідомив Дмитро Кухарчук.

Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр повідомив, що за час перебування в Авдіївці його батальйон безповоротно втратив 14 бійців. При цьому всіх трьохсотих вдалося евакуювати.

Втрати противника у смузі другого штурмового перевищують не в 5, не в 10 , а в 80-100 разів. З самого початку ми давали цифру 500, але після aar з бійцями було визначено що лише у ближньому бою противник поніс втрати під 1000 в/сл - безповоротними, це не беручи до уваги артилерію.Бої в Авдіївці були найважчими за весь період російсько-української війни. Бої в Авдіївці можна порівняти з пеклом, - зазначив він.

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ВОЙНА В Украине

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В якому випадку військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби - що треба знати 2024-03-15 13:30
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