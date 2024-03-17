Буданов о рейдах РДК и "Свободы России": Они становятся силой, будем помогать
2024-03-17 10:30
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона", которые осуществляют операции на территории Белгородской и Курской областей РФ, "становятся силой", и Украина будет им помогать.
Источник: Буданов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Однозначно эта субъектность появляется, их уже нельзя назвать группировками, это уже становится сила. Их сейчас несколько, они действуют вместе, близки к объединению на принципах общего видения трансформации РФ. К ним будут присоединяться многие оппозиционные силы РФ, которые находятся как внутри их страны, так и временно за рубежом".
Детали: Буданов заявил, что, по данным украинской разведки, представители этих движений "не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил".
"Они помогают нам с первого дня событий 24 февраля, воюют они достаточно неплохо. Они были во многих горячих точках в Украине. Мы попробуем помочь им по мере наших возможностей", - добавил руководитель ГУР.
В то же время Буданов назвал причины, почему в РФ не произошло мощных внутренних протестов. Первая причина, по его словам, "моральная", потому что "Россия – это реально страна рабов". Второй же причиной является отсутствие работы в российских регионах и возможностей заработать другим путем, кроме как присоединиться к вооруженным силам страны-агрессора.
Предыстория:
- 12 марта бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы. Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.
- Глава РДК сообщил, что бойцы корпуса будут прилагать усилия, чтобы на приграничных с Украиной территориях никаких псевдовыборов российского диктатора Владимира Путина не было.
- Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
- Позже регион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяли, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".
- Русский добровольческий корпус", который проводит военную операцию в Белгородской и Курской областях, показал новую партию российских военнопленных и готов их обменять на встрече с губернатором.