ВОЙНА В Украине Буданов о рейдах РДК и "Свободы России": Они становятся силой, будем помогать

2024-03-17 10:30

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона", которые осуществляют операции на территории Белгородской и Курской областей РФ, "становятся силой", и Украина будет им помогать.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Однозначно эта субъектность появляется, их уже нельзя назвать группировками, это уже становится сила. Их сейчас несколько, они действуют вместе, близки к объединению на принципах общего видения трансформации РФ. К ним будут присоединяться многие оппозиционные силы РФ, которые находятся как внутри их страны, так и временно за рубежом".

Детали: Буданов заявил, что, по данным украинской разведки, представители этих движений "не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил".

"Они помогают нам с первого дня событий 24 февраля, воюют они достаточно неплохо. Они были во многих горячих точках в Украине. Мы попробуем помочь им по мере наших возможностей", - добавил руководитель ГУР.

В то же время Буданов назвал причины, почему в РФ не произошло мощных внутренних протестов. Первая причина, по его словам, "моральная", потому что "Россия – это реально страна рабов". Второй же причиной является отсутствие работы в российских регионах и возможностей заработать другим путем, кроме как присоединиться к вооруженным силам страны-агрессора.

Предыстория: