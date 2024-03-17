ВОЙНА В Украине Буданов о рейдах РДК и "Свободы России": Они становятся силой, будем помогать

2024-03-17 10:30

 

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона", которые осуществляют операции на территории Белгородской и Курской областей РФ, "становятся силой", и Украина будет им помогать.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Однозначно эта субъектность появляется, их уже нельзя назвать группировками, это уже становится сила. Их сейчас несколько, они действуют вместе, близки к объединению на принципах общего видения трансформации РФ. К ним будут присоединяться многие оппозиционные силы РФ, которые находятся как внутри их страны, так и временно за рубежом".

Детали: Буданов заявил, что, по данным украинской разведки, представители этих движений "не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил".

"Они помогают нам с первого дня событий 24 февраля, воюют они достаточно неплохо. Они были во многих горячих точках в Украине. Мы попробуем помочь им по мере наших возможностей", - добавил руководитель ГУР.

В то же время Буданов назвал причины, почему в РФ не произошло мощных внутренних протестов. Первая причина, по его словам, "моральная", потому что "Россия – это реально страна рабов". Второй же причиной является отсутствие работы в российских регионах и возможностей заработать другим путем, кроме как присоединиться к вооруженным силам страны-агрессора.

Предыстория:

  • 12 марта бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы. Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.
  • Глава РДК сообщил, что бойцы корпуса будут прилагать усилия, чтобы на приграничных с Украиной территориях никаких псевдовыборов российского диктатора Владимира Путина не было.
  • Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
  • Позже регион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяли, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".
  • Русский добровольческий корпус", который проводит военную операцию в Белгородской и Курской областях, показал новую партию российских военнопленных и готов их обменять на встрече с губернатором.
subscriber subscriber

Еще по теме

Почему в рф не вспыхнули протесты из-за потерь в Украине: Буданов назвал две причины

2024-03-17 13:30

Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму

2024-03-11 17:37

Буданов поставил точку в вопросе "заморозки" войны в Украине

2024-02-29 20:48

Буданов предупредил о новых "сюрпризах" в Крыму: Я бы не рекомендовал пользоваться Крымским мостом

2024-02-26 19:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ВСУ назвали самое горячее направление на фронте

2024-03-17 16:30

Кто из военнообязанных может законно отказаться от повестки – объяснение юриста

2024-03-17 14:30

От 30 до 370 тысяч гривен: украинцам рассказали, за что военные могут получить доплаты

2024-03-17 11:30

Буданов о рейдах РДК и "Свободы России": Они становятся силой, будем помогать

2024-03-17 10:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ВСУ назвали самое горячее направление на фронте 2024-03-17 16:30
Кто из военнообязанных может законно отказаться от повестки – объяснение юриста 2024-03-17 14:30
От 30 до 370 тысяч гривен: украинцам рассказали, за что военные могут получить доплаты 2024-03-17 11:30
Буданов о рейдах РДК и "Свободы России": Они становятся силой, будем помогать 2024-03-17 10:30