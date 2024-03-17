ВОЙНА В Украине В ВСУ назвали самое горячее направление на фронте

2024-03-17 16:30



Украинские военные поразили четыре района сосредоточения россиян, вооружения и военной техники.

За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений. Самым горячим стало Новопавловское направление, где отбиты 28 атак противника, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 17 марта.

Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили:

Большая Писаревка, Старая Гута, Рыжевка, Поповка, Ямное, Александровка, Луговка Сумской области;

Старица, Липцы Харьковской области;

Новоегоровка Луганской области;

Спорное, Веселое, Раздолевка, Часов Яр, Дружба, Александрополь, Семеновка, Уманское, Очеретино, Красногоровка, Константиновка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Макаровка, Большая Новоселка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. А на Лиманском направлении нашими воинами отражена одна атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжали сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области. Там враг 28 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении россияне 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не отказывались от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершено 2 штурма позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и 1 средство ПВО.