В ВСУ назвали самое горячее направление на фронте

Украинские военные поразили четыре района сосредоточения россиян, вооружения и военной техники.
За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений. Самым горячим стало Новопавловское направление, где отбиты 28 атак противника, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 17 марта.
Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиационные удары получили:
Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. А на Лиманском направлении нашими воинами отражена одна атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжали сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области. Там враг 28 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
На Ореховском направлении россияне 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты не отказывались от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершено 2 штурма позиций наших войск.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и 1 средство ПВО.