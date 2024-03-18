ВОЙНА В Украине Потери врага с начала войны против украинского народа быстро приближаются к 450 тысячам

2024-03-18 12:28

Потери врага с начала войны против украинского народа пересекли рубеж в 430 тысяч убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке.

Только за прошедшие сутки страна-агрессор ориентировочно потеряла 1160 военных.

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