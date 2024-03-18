ВОЙНА В Украине Потери врага с начала войны против украинского народа быстро приближаются к 450 тысячам

2024-03-18 12:28

Потери врага с начала войны против украинского народа пересекли рубеж в 430 тысяч убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке.

Только за прошедшие сутки страна-агрессор ориентировочно потеряла 1160 военных.

Другие боевые потери рашистов:

  • танков - 6790 (+11 за сутки)
  • боевых бронированных машин - 12 997 (+24)
  • артиллерийских систем - 10634 (+28) 
  • РСЗО - 1017 
  • средств ПВО - 720 (+1) 
  • самолетов - 347 
  • вертолетов - 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8272 (+4) 
  • крылатых ракет - 1922
  • кораблей/катеров - 26 
  • подводных лодок - 1
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14073 (+49) 
  • специальной техники - 1723 (+11) 
  • керченских мостов - 1
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