Потери врага с начала войны против украинского народа быстро приближаются к 450 тысячам
2024-03-18 12:28
Потери врага с начала войны против украинского народа пересекли рубеж в 430 тысяч убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке.
Только за прошедшие сутки страна-агрессор ориентировочно потеряла 1160 военных.
Другие боевые потери рашистов:
- танков - 6790 (+11 за сутки)
- боевых бронированных машин - 12 997 (+24)
- артиллерийских систем - 10634 (+28)
- РСЗО - 1017
- средств ПВО - 720 (+1)
- самолетов - 347
- вертолетов - 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8272 (+4)
- крылатых ракет - 1922
- кораблей/катеров - 26
- подводных лодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 14073 (+49)
- специальной техники - 1723 (+11)
- керченских мостов - 1