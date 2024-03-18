Политика Военнослужащие НАТО уже находятся в Украине, - El Pais

2024-03-18 16:05

 

Военнослужащие НАТО уже находятся в Украине, утверждает испанская газета El Pais.

По данным газеты, они контролируют выделяемое Украине вооружение, проводят разведывательные операции и обучение.
Войска НАТО в Украине

Указывается, что президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможности отправки западных войск в Украину, не только открыл дебаты на соответствующую тему, его слова также послужили косвенным подтверждением того, что военнослужащие стран НАТО не принимают участие в боевых действиях в Украине, но уже находятся на ее территории.

Недавно и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил это, отказавшись уточнять их количество и называть конкретные государства. По его словам, нападением на Украину Россия показала, что она цивилизационно не способна воспринять западные ценности и не может мирно сосуществовать со своими соседями.

И президент Чехии Петр Павел отмечал, что солдаты Атлантического Альянса присутствуют в Украине уже более десяти лет не в боевых подразделениях, а как армейские инструкторы:

"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, что по сути было агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на украинской территории действовала учебная миссия НАТО, в которую в свое время входило более 15 стран и насчитывалось около 1000 человек".

Он акцентировал, что все это не противоречит международному праву и Уставу ООН.

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