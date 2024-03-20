ВОЙНА В Украине В ближайшие десять дней ЕС доставит Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов

2024-03-20 09:35

К концу текущего месяца количество поставленных в Украину снарядов в рамках инициативы Европейского Союза об одном миллионе артиллерийских боеприпасов для ВСУ составит около 500 тысяч. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано,передает ЕП.

По его словам, в этом году количество переданных Украине боеприпасов должно достичь миллиона.

"До конца марта это будет, примерно, полмиллиона. Да, до конца этого месяца мы не поставили миллион снарядов. Но Украина получит и больше миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы", - сказал Стано.

Он отметил, что это вдобавок к двустороннему сотрудничеству между Украиной и странами-членами.