ВОЙНА В Украине Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, США и союзники не позволят Украине проиграть войну

2024-03-20 11:21

США и их союзники не позволят Украине проиграть в войне с россией. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин на 20-й встрече контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

"Мы знаем, что условия, в которых ведет бой украинская армия, очень тяжелые. К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников. Наш месседж сегодня четкий: США не дадут Украине проиграть, эта коалиция не даст Украине проиграть, и свободный мир не даст Украине проиграть", – заявил он.

Остин отметил, что военная помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.

"Мы еще раз подчеркиваем, что будем оставаться объединенными и сильными. Ведь вопрос свободы Украины для всех нас важен. И поэтому мы должны обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине. Мы знаем, что он хочет идти дальше. Но Украина может остановить Путина", – сказал он.

 

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