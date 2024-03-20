ВОЙНА В Украине Украина сегодня получила первый транш финансовой помощи от ЕС - 4,5 млрд евро

2024-03-20 15:38

Европейская комиссия перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сегодня сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.



"Сегодня мы произвели первую выплату 4,5 млрд евро из Украинского фонда помощи в размере 50 млрд евро, чтобы поддержать восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины. Завтра Европейский совет будет обсуждать, как дальше ускорить украинское вступление (в ЕС)", – заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после завершения Совета ассоциации Украина – ЕС.



Напомним, 1 февраля лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали программу поддержки Украины на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Она рассчитана на период 2024 – 2027 гг.