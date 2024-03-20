Жизнь В КГГА рассказали, сколько продлятся весенние каникулы в школах Киева

2024-03-20 20:04

В Киеве весенние каникулы столичных школьников начнутся 25 марта. Дети вернутся к обучению 1 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Причин для их переноса пока нет.

"Весенние каникулы для столичных школьников начнутся 25 марта и продлятся до 31 марта. До начала каникул образовательные заведения продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах с учетом ситуации безопасности", – рассказали в КГГА.

В пресс-службе добавили, что в течение следующей недели для школьников в учебных заведениях организуют кружковую работу и компенсаторные занятия по разным предметам.

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