Жизнь В КГГА рассказали, сколько продлятся весенние каникулы в школах Киева

2024-03-20 20:04

 

В Киеве весенние каникулы столичных школьников начнутся 25 марта. Дети вернутся к обучению 1 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Причин для их переноса пока нет.

"Весенние каникулы для столичных школьников начнутся 25 марта и продлятся до 31 марта. До начала каникул образовательные заведения продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах с учетом ситуации безопасности", – рассказали в КГГА.

В пресс-службе добавили, что в течение следующей недели для школьников в учебных заведениях организуют кружковую работу и компенсаторные занятия по разным предметам.

Для руководителей и управленцев отрасли "Образование" Институт последипломного образования Киевского столичного университета им. Бориса Гринченко подготовил программу психоэмоционального обновления "Будем здоровы!". Для учителей – ряд вебинаров и тренингов по психологической разгрузке и повышению профессионального мастерства.

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